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15 апреля, 17:55

Беллингем — о настрое на ответный матч с «Арсеналом»: «Я слышал слово «камбэк» миллион раз за неделю»

Алина Савинова
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем ответил, верит ли команда в камбэк в ответном матче против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«После первого матча это сложно, но, когда ты видишь, насколько команда уверена в себе, ты чувствуешь себя частью всего этого. Это заразительно и заставляет тебя чувствовать себя намного увереннее в ситуации, в которой ты находишься. Я бы сказал, что это произошло мгновенно. Когда мы ехали в автобусе [после первой игры в Лондоне], мы чувствовали себя не так, как сейчас, но мы уже верили в себя», — сказал Беллингем на пресс-конференции.

Футболист отметил, что слово «камбэк» стало самым повторяемым в раздевалке «сливочных» за последнюю неделю: «Я, наверное, слышал его миллион раз. Это очень мотивирует нас».

Ответная игра «Реала» с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится 16 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени. В первой встрече «канониры» разгромили мадридцев со счетом 3:0.

Джуд Беллингем
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
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