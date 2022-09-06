Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт разочарован поражением от загребского «Динамо» (0:1) в матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов.

«После всего, что мы сделали за последние два года, начинать так — это разочарование для нас. Но это еще не конец. Следующие несколько игр очень важны, особенно ближайшая игра дома, и мы постараемся переломить ситуацию.

Мы не использовали свои шансы, а в любом матче, особенно в Лиге Чемпионов, нужно реализовывать моменты и, очевидно, сохранять концентрацию на задней линии. Нам нужно проанализировать нашу игру и вернуться более сильными», — приводит слова Маунта УЕФА.

В следующем туре «Челси» встретится дома с «Зальцбургом» (14 сентября, 22.00 мск).