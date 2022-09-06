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6 сентября, 23:17

Маунт — о поражении от загребского «Динамо»: «Это разочарование для «Челси»

Маунт назвал причины поражение «Челси» от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт разочарован поражением от загребского «Динамо» (0:1) в матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов.

«После всего, что мы сделали за последние два года, начинать так — это разочарование для нас. Но это еще не конец. Следующие несколько игр очень важны, особенно ближайшая игра дома, и мы постараемся переломить ситуацию.

Мы не использовали свои шансы, а в любом матче, особенно в Лиге Чемпионов, нужно реализовывать моменты и, очевидно, сохранять концентрацию на задней линии. Нам нужно проанализировать нашу игру и вернуться более сильными», — приводит слова Маунта УЕФА.

В следующем туре «Челси» встретится дома с «Зальцбургом» (14 сентября, 22.00 мск).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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24%

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ИТБ2 (1.5)

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1.80

П2

15%

2.00
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Интер
Бавария

П2

32%

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ТБ 3.5

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2.23

Ф2(-1)

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1.82

ИТБ2 (0.5)

19%

1.71
Мейсон Маунт
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Загреб)
ФК Челси
2
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