Ковачич: «Приятно забить там, где я родился»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился эмоциями после завершения матча группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (2:1).

«Приятно забить там, где я родился. На матче были мои родители и друзья.

Мы знали, что на второй тайме соперник выйдет заряженным, но и мы также отлично отреагировали.

Я не так часто забиваю, но этот мяч был хорош. Впрочем, наиболее важно то, чтобы команда выигрывала, а кто забьет — это все-таки второстепенно», — цитирует Ковачича сайт УЕФА.

«Челси» (10 очков) возглавляет турнирную таблицу группы и благодаря победе гарантировал себе выход в 1/8 финала турнира.