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28 ноября 2025, 14:19

Киммих: «Я считаю, что «ПСЖ» был самым трудным соперником для «Баварии» в сезоне-2025/26»

Павел Лопатко

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, что самым сложным соперником для его команды в сезоне-2025/26 пока был «ПСЖ». Команды встречались в Париже в матче общего этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Баварии».

26 ноября «Бавария» в гостевом матче общего этапа проиграла «Арсеналу» (1:3).

«Арсенал» был самым сложным соперником? Нет, я так не думаю. Я считаю, что «ПСЖ» был самым трудным. Особенно из-за их манеры игры.

«Арсенал» — это совершенно другое. Они полагаются на стандартные положения. Они любят играть длинными передачами. Они любят бороться за вторые мячи. Матч с «ПСЖ» был совершенно другим. Это была более футбольная игра.

Дело не столько в футболе, сколько в управлении игрой и единоборствах. «Арсенал» справился с этим действительно хорошо. Их победа была заслуженной, но мы должны извлечь урок из этой игры», — цитирует 30-летнего немца TNT Sport.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов — у команды 12 очков после 5 матчей.

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Йозуа Киммих
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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