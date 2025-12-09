Гнабри — о победе «Баварии» над «Спортингом»: «Это была очень тяжелая игра»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал победу команды над «Спортингом» (3:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Я очень рад сегодняшней победе. Это была очень, очень тяжелая игра. «Спортинг» играет в хороший футбол и не упростил нам задачу.

Мой гол — заслуга нашего тренера по стандартам. Харри сделал отличный заслон, мог сам подбежать к мячу, но заблокировал своего опекуна, оставив меня совершенно без присмотра», — цитирует Гнабри Bayern& Germany.

«Бавария» (15 очков) поднялась на второе место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. В следующем туре мюнхенцы 21 декабря дома сыграют с бельгийским «Юнионом».