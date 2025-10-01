Футбол
Сегодня, 16:31

Ямаль перед матчем «Барселона» — «ПСЖ»: «Я вернулся»

Павел Лопатко

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль обратился к болельщикам в преддверии матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ», который пройдет 1 октября.

«Я вернулся, и миссия тоже возвращается», — написал он в соцсети.

28 сентября Ямаль сыграл в официальном матче впервые после травмы — в седьмом туре ла лиги против «Реал Сосьедад» (2:1). Он вышел на замену на 58-й минуте. До этого он выходил на поле 31 августа в игре против «Райо Вальекано». Оставшиеся матчи сентября он пропустил из-за травмы паха.

Игра «Барселона» — «ПСЖ» начнется 1 октября в 22.00 по московскому времени.

