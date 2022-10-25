Педри: «Барселона» не ожидала такого результата в Лиге чемпионов. Нам очень жаль»

Педри сказал, что «Барса» еще не потеряла надежду на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Педри сказал, что клуб еще не потерял надежду на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Каталонцы потеряют шансы на выход в плей-офф, если «Интер» обыграет «Викторию» Пльзень в 5-м туре Лиги чемпионов.

«Мы не ожидали такого результата в Лиге чемпионов. Но это случилось. Нам очень жаль. Сейчас мы уже ничего не можем сделать, хоть у нас и есть небольшая надежда, что в матче «Виктории» и «Интера» будет нужный нам результат. Нужно дождаться итога. Но мы осознаем, что это очень сложная ситуация», — приводит слова Педри Marca.

26 октября «Барселона» дома сыграет с «Баварией» в 5-м туре Лиги чемпионов. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.