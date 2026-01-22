Полузащитник «Барселоны» Лопес — о Педри: «Посмотрим, что покажут анализы, но будет тяжело, если он травмирован»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес прокомментировал повреждение своего партнера по команде хавбека Педри, которое он получил в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Славией» (4:2).

«Посмотрим, что покажут анализы, но будет тяжело, если он травмирован. Надеюсь, он сможет быстро восстановиться, потому что он нам нужен», — цитирует 22-летнего испанца AP.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сказал в свою очередь, что пока не знает о степени тяжести повреждения. По предварительным данным, 23-летний испанец Педри травмировал подколенное сухожилие.

В сезоне-2025/26 Педри в 25 матчах забил 2 гола и отдал 8 результативных передач, в том числе одну — в игре со «Славией».