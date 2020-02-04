Полузащитник «Арсенала» Чаушич рассказал, как Джокович заходил в раздевалку «Црвены Звезды»

Сербский легионер тульского «Арсенала» Горан Чаушич дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал о том, как победитель 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде Новак Джокович заходил в раздевалку «Црвены Звезды» перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Ливерпулем» в ноябре 2018-го года (2:0).

— Праздновал весь Белград, — рассказал Чаушич о том матче. — И для клуба, и для города, и для меня лично это был очень-очень приятный момент, — говорит Чаушич. — Я вернулся туда, где начинал играть в футбол, но до этого не выходил в первой команде. Впервые сыграл в Европе. Мы начали с ничьей с «Наполи». Да, потом пошли поражения, но группа была очень тяжелая. А игру с «Ливерпулем» буду помнить всегда.

Джокович заходил в раздевалку перед матчем пожелать удачи. Он большой фанат «Црвены Звезды». Как преданный болельщик, не пропускает большие игры. Принес ли он удачу? Конечно! Хотя мы не ждали, что выиграем у «Ливерпуля». Хотели выйти и выложиться по максимуму. А тут — 2:0. (Улыбается.)

— По ходу второго тайма вы заменили сделавшего две голевые передачи Марко Марина. Он и автор дубля Милан Павков стали героями и, может, получили двойные премиальные?

— (Смеется.) Нет, все получили одинаковые. Мы победили и были рады. Хотя я не смог насладиться моментом сполна, потому что в игре получил травму. Впрочем, главное все же, что мы написали историю «Црвены Звезды».

Без сомнения, это самая большая победа в моей карьере. Мы обыграли, возможно, лучшую на данный момент команду мира. В этом сезоне она не проигрывает в премьер-лиге, хороша в Лиге чемпионов. При этом не скажу, что в Англии выделяю какой-то клуб. Мне больше нравится смотреть «Ювентус» или «Барселону». (Артем Агапов)

Полностью интервью Чаушича здесь