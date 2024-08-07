Польских судей, укравших пьяными дорожный знак, отстранили на три месяца

Польский футбольный союз (PZPN) отстранил от работы арбитров Бартоша Франковского и Томаша Мусяла, которые были задержаны с украденным дорожным знаком, сообщается на официальном сайте PZPN.

На Франковского и Мусяла наложено отстранение от судейства соревнований под эгидой PZPN на 90 дней.

Судьи должны были работать на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Рейнджерсом». В ночь на 6 августа Франковский, Мусял и еще один мужчина были задержаны с украденным дорожным знаком. В крови нарушителей было обнаружено повышенное содержание алкоголя.