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«Полностью осознаю всю величину нашего подвига». Руди Гарсия — о победе над «Ювентусом» по сумме двух матчей

04:31

Главный тренер «Лиона»? Руди Гарсия после поражения от «Ювентуса» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что гордится командой. В первой встрече «ткачи» выиграли дома — 1:0.

— Полностью осознаю всю величину нашего подвига, — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсия. — Я много раз приезжал в Турин во главе «Ромы». Сегодня мы противостояли Роналду, игроку неземного уровня, забившему великолепный второй гол. Горжусь нашими болельщиками и «Лионом».

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027133--juventus-vs-lyon/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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