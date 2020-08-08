«Полностью осознаю всю величину нашего подвига». Руди Гарсия — о победе над «Ювентусом» по сумме двух матчей
04:31
Главный тренер «Лиона»? Руди Гарсия после поражения от «Ювентуса» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что гордится командой. В первой встрече «ткачи» выиграли дома — 1:0.
— Полностью осознаю всю величину нашего подвига, — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсия. — Я много раз приезжал в Турин во главе «Ромы». Сегодня мы противостояли Роналду, игроку неземного уровня, забившему великолепный второй гол. Горжусь нашими болельщиками и «Лионом».
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027133--juventus-vs-lyon/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...