Полиция жестко пресекла плохое поведение болельщиков "Тоттенхэма" перед финалом ЛЧ. Видео

В Мадриде перед финалом Лиги чемпионов произошли столкновения между испанской полицией и болельщиками "Тоттенхэма", информирует Telegraph. Инцидент произошел вечером в пятницу в одном из баров около площади Пуэрта-дель-Соль.

Посетители пожаловались на агрессивное поведение фанатов "Тоттенхэма", которые кричали оскорбления в адрес болельщиков "Ливерпуля".

В итоге офицеры полиции с дубинками ворвались в бар и стали выгонять болельщиков "Тоттенхэма". Последние позже жаловались на чрезмерную суровость методов сотрудников правопорядка. Работники заведения также отметили бесцеремонность действий полиции.



