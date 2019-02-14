Пол Инс: "Поведение Погба - глупое, ведь он пропустит вторую игру"

Известный в прошлом полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс назвал глупым поведение Поля Погба в концовке матча с "ПСЖ" (0:2).

- Поль Погба сыграл ниже своего уровня в матче с "ПСЖ", - приводит слова Инса Goal.com. - В тот самый момент, когда он завоевал сердца фанатов и начал делать, что можно ожидать от игрока топ-уровня, он взял и повел себя таким образом. Я понимаю, что Погба был разочарован игрой, но это произошло из-за того, что Маркиньос переиграл его. Первую желтую карточку он получил из-за раздражения, а вот в моменте со вторым предупреждением ему можно было давать прямую красную карточку. Теперь другие команды знают, что Погба можно нейтрализовать. Так как он пропустит вторую игру, его поведение можно назвать глупым. Поль - талисман Сульшера на поле, его потеря разочаровывает.

"Манчестер Юнайтед" уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" со счетом 0:2. Ответная игра пройдет 6 марта в Париже.

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