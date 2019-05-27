16:45 | Футбол — Лига чемпионов

Покеттино заявил, что Кейн настроен сыграть в финале Лиги чемпионов

0
Обсудить

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино рассказал о состоянии нападающего и капитана команды Харри Кейна​, который восстанавливается после травмы лодыжки.

– Новости очень обнадеживающие, – цитирует Покеттино пресс-служба УЕФА. – Впереди еще неделя, и мы будем следить за его прогрессом. Очень важно, чтобы Кейн чувствовал себя хорошо, и сам он настроен оптимистично. Впрочем, пока я не могу сказать, попадет ли Харри в "основу" или запас.

Выбор одиннадцати игроков стартового состава всегда непрост. А ведь речь идет о финале Лиги чемпионов. Но мы точно сделаем все возможное, чтобы принять оптимальное решение.

Финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль

 

Опрос

Кто фаворит финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
Материалы других СМИ