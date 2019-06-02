Покеттино заявил, что гордится игроками "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино - о матче с "Ливерпулем" (0:2) в финале Лиги чемпионов.

- Сейчас трудно говорить - мы очень расстроены, но я горжусь своими ребятами. Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо играть в них. Пропущенный пенальти после первых 20 секунд сильно повлиял на ход матча, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Хочу поздравить Клоппа, его игроков, клуб и болельщиков - "Ливерпуль" провел потрясающий сезон. Они фантастически играли. Проигрывать очень больно, но мы должны двигаться вперед. Конечно, будет нелегко, но после нескольких часов мы должны перенастроиться и найти что-то положительное.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр