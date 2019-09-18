Покеттино тренируется так, cловно выйдет на поле. Видео

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино активно провел тренировку со своей командной, соответствующим видео поделился УЕФА в Twitter.

В среду 18 сентября «Тоттенхэм» проведет первый матч группового турнира нового розыгрыша Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» на выезде, встреча группы В начнется в 19.55 (по московскому времени).

?? Похоже, Почеттино готовится к выходу на поле! ?



Олимпиакос ? Тоттенхэм#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/nFoswJsu9G — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 18, 2019

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