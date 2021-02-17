Покеттино — о победе над «Барселоной»: «Нет ничего идеального»
Главный тренер «ПСЖ» Мауриcио Покеттино после победы над «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил, что команде не стоит задирать нос.
«В каждом матче мы стараемся найти правильный баланс между защитой и нападением, но мы не должны останавливаться. Надо продолжать работу, чтобы мы могли прибавлять. Мы должны выработать наш собственный почерк. Нет ничего идеального. Я доволен нашей игрой и результатом, но нам не стоит задирать нос. В воскресенье у нас большой матч с «Монако», и уже сейчас мы думаем о нем.
Не будем забывать, что нас ждет ответный матч. Впереди еще 90 минут, и у них отличные игроки", — цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино.
Ответный матч «ПСЖ» против «Барселоны» состоится в Париже 10 марта.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю