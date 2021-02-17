Главный тренер «ПСЖ» Мауриcио Покеттино после победы над «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил, что команде не стоит задирать нос.

«В каждом матче мы стараемся найти правильный баланс между защитой и нападением, но мы не должны останавливаться. Надо продолжать работу, чтобы мы могли прибавлять. Мы должны выработать наш собственный почерк. Нет ничего идеального. Я доволен нашей игрой и результатом, но нам не стоит задирать нос. В воскресенье у нас большой матч с «Монако», и уже сейчас мы думаем о нем.

Не будем забывать, что нас ждет ответный матч. Впереди еще 90 минут, и у них отличные игроки", — цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино.

Ответный матч «ПСЖ» против «Барселоны» состоится в Париже 10 марта.