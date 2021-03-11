Покеттино назвал ответный матч против «Барселоны» психологическим экзаменом

Главный тренер «ПСЖ» Мауриcио Покеттино после ничьей с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что игра получилась сложной психологически. Парижане вышли в 1/4 финала, так как в первой встрече одержали победу (4:1).

«В первом тайме нам пришлось несладко. У нас были проблемы с первым пасом. Это был серьезный психологический экзамен, ведь перед этой игрой люди много говорили о прошлом. Во втором тайме мы были уже совершенно другой командой.

Мы слишком много думали в первом тайме. Это очевидно. Мы слишком много думали о выходе в следующий раунд, и я сказал об этом игрокам в перерыве. Я попросил их играть. Конечно, я не был доволен, и открыто сказал игрокам об этом. Во втором тайме мы были уже конкурентоспособны. Главное, что прошли дальше. Мы должны избавиться от дурных мыслей и думать позитивно", — цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино.