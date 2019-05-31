Покеттино назвал Клоппа фантастическим тренером

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в преддверии финала Лиги чемпионов поделился мнением о наставнике "Ливерпуля" Юргене Клоппе​. Встреча состоится 1 июня. Начало – в 22.00 по московскому времени.

– "Ливерпуль" – отличная команда. Думаю, наряду с "Манчестер Сити" это лучшая команда Англии, – цитирует Покеттино пресс-служба УЕФА. – Они до последнего сражались за титул в премьер-лиге и, конечно, невероятно сыграли в Лиге чемпионов. Это заслуга Юргена Клоппа, фантастического тренера.

Юрген – очень успешный тренер. Я очень его уважаю. Он всегда счастлив, вегда полон оптимизма. Это хороший пример для всех. Клопп уже в третий раз будет в финале – это настоящее достижение, поздравляю его. Что бы ни случилось, он всегда будет одним из лучших.