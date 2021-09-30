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Погба прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Вильярреалом»

16:35
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:1).

«Прекрасная победа в Лиге чемпионов! Атмосфера была великолепной», — написал Погба в Instagram.

Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba)

«Манчестер Юнайтед» набрал 3 очка в 2 матчах и находится на третьем месте в группе F. В следующем туре команда встретится с «Аталантой» 20 октября.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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