Погба прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Вильярреалом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:1).

«Прекрасная победа в Лиге чемпионов! Атмосфера была великолепной», — написал Погба в Instagram.

«Манчестер Юнайтед» набрал 3 очка в 2 матчах и находится на третьем месте в группе F. В следующем туре команда встретится с «Аталантой» 20 октября.