Капитан «Атлетико» Коке после поражения от «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что команда не воспользовалась своими моментами. Также он верит, что мадридцы выиграют в ответной встрече.

«Поедем в Лондон с мыслью о победе. Мы оправимся от поражения. Выдалась сложная неделя, но мы продолжим сражаться. Мы понимаем, что творится в мире, и должны приспосабливаться к имеющимся условиям. Если забьем в Лондоне два гола, то пройдем дальше.

Получился сложный матч. Мы старались придерживаться плана на игру, но не воспользовались своими моментами. Теперь надо думать только о победе в ответной игре. Сегодня казалось, что разница в классе команд совершенно незначительная, но все решил единственный фантастический удар", — цитирует пресс-служба УЕФА Коке.