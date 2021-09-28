Почеттино ушел от ответа на вопрос, будет ли менять Месси в матче с «Манчестер Сити»
21:22
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли он менять нападающего Лионеля Месси в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Аргентинец выйдет на поле с первых минут.
«Месси выздоровел и набрал форму. Проведет ли он на поле все 90 минут? Не будем опережать ситуацию. Мы просто готовимся к матчу и надеемся, что все будет хорошо. Остальные решения будем принимать по ходу встречи», — цитирует тренера RMC.
Напомним, что Месси был заменен в матче чемпионата Франции против «Лиона» (2:1) из-за повреждения. После этого пошли разговоры, что аргентинец все равно остался недоволен решением тренера.
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