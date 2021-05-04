Почеттино рассказал, будет ли Мбаппе участвовать в ответном матче полуфинала ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино перед вторым матчем полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» высказался о самочувствии форварда Килиана Мбаппе.

«Сегодня мы оценим состояние Мбаппе. Он пока занимается по индивидуальной программе. Вечером посмотрим, как он себя чувствует и будет ли готов сыграть. У нас большой состав, все игроки могут выполнить нашу задачу. Даже если Килиан не сможет сыграть, у нашей команды есть все, чтобы победить», — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

Первая встреча команд завершилась победой «горожан» со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 4 мая. Начало — в 22.00 (мск).