Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после победы над «Лейпцигом» (3:2) в Лиге чемпионов отметил, что парижане заслужили этот результат.

«Непростой матч, но мы рады этим трем очкам. Было очень важно победить и выйти в лидеры. Соперник показал хороший футбол, но мы заслужили этот результат.

Когда счет стал 1:2, моя команда показала характер, как и на протяжении всего сезона. Мы знаем, в каких аспектах нужно прибавить, и со временем мы это сделаем. Но, считаю, сейчас надо отдать должное футболистам, которые сегодня сыграли очень хорошо", — цитирует пресс-служба УЕФА Почеттино.