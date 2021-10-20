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«ПСЖ» показал характер". Почеттино — о победе над «Лейпцигом»

03:42

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после победы над «Лейпцигом» (3:2) в Лиге чемпионов отметил, что парижане заслужили этот результат.

«Непростой матч, но мы рады этим трем очкам. Было очень важно победить и выйти в лидеры. Соперник показал хороший футбол, но мы заслужили этот результат.

Когда счет стал 1:2, моя команда показала характер, как и на протяжении всего сезона. Мы знаем, в каких аспектах нужно прибавить, и со временем мы это сделаем. Но, считаю, сейчас надо отдать должное футболистам, которые сегодня сыграли очень хорошо", — цитирует пресс-служба УЕФА Почеттино.

ПСЖ — РБ Лейпциг

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032640--paris-vs-leipzig/

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Евгений Козинов все материалы автора

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