«ПСЖ» показал характер". Почеттино — о победе над «Лейпцигом»
03:42
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после победы над «Лейпцигом» (3:2) в Лиге чемпионов отметил, что парижане заслужили этот результат.
«Непростой матч, но мы рады этим трем очкам. Было очень важно победить и выйти в лидеры. Соперник показал хороший футбол, но мы заслужили этот результат.
Когда счет стал 1:2, моя команда показала характер, как и на протяжении всего сезона. Мы знаем, в каких аспектах нужно прибавить, и со временем мы это сделаем. Но, считаю, сейчас надо отдать должное футболистам, которые сегодня сыграли очень хорошо", — цитирует пресс-служба УЕФА Почеттино.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032640--paris-vs-leipzig/
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