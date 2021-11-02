Почеттино не смог сказать, на какой срок выбыл Лионель Месси
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о состоянии форварда команды Лионеля Месси.
«Мы надеемся, что Лионель быстро восстановится и скоро вернётся в состав. Больше ничего сказать не могу. Мы должны выиграть в ближайшем матче с «Лейпцигом». На нас лежит ответственность, мы обязаны победить», — приводит слова Почеттино RMC Sport.
Напомним, 34летний аргентинец травмировал сустав в матче за сборную Аргентины с Венесуэлой в сентябре (3:1). С той поры он играл с дискомфортом в колене. Месси не сможет помочь своей команде в ближайших поединках.
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