Почеттино назвал главную задачу на ответный матч «ПСЖ» с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Главная задача — удержать преимущество, добытое в первом матче. Мы относимся к «Реалу» с большим уважением. Это клуб, выигравший этот турнир 13 раз. Такое случайностью не назовешь, но мы не боимся.

Постараемся показать в свой футбол. Знаем, что должны быть сосредоточенными. Все наши игроки и болельщики заслужили победу в этом турнире. Но для начала постараемся выйти в четвертьфинал», — цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Ответный матч «ПСЖ» с «Реалом» состоится сегодня, 9 марта, в Мадриде. Начало — в 23.00 (мск). В первой встрече парижане выиграли 1:0.