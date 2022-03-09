Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 08:11

Почеттино назвал главную задачу на ответный матч «ПСЖ» с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Виктория Кравченко

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Главная задача — удержать преимущество, добытое в первом матче. Мы относимся к «Реалу» с большим уважением. Это клуб, выигравший этот турнир 13 раз. Такое случайностью не назовешь, но мы не боимся.

Постараемся показать в свой футбол. Знаем, что должны быть сосредоточенными. Все наши игроки и болельщики заслужили победу в этом турнире. Но для начала постараемся выйти в четвертьфинал», — цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Ответный матч «ПСЖ» с «Реалом» состоится сегодня, 9 марта, в Мадриде. Начало — в 23.00 (мск). В первой встрече парижане выиграли 1:0.

 
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033905--real-madrid-vs-paris/
Маурисио Почеттино
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«У нас забрали ЧЕ-1992, и это травмировало нас». Как югославский футбол жил в международной изоляции
Официально: Сборная Польши автоматически вышла в финал стыков ЧМ-2022 из-за отстранения России
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала: «Реал» примет «ПСЖ», «Манчестер Сити» — «Спортинг»
Анчелотти уверен в «Реале» перед ответным матчем с «ПСЖ»
Модрич рассказал о давлении перед ответным матчем с «ПСЖ»
Аморим назвал цель «Спортинга» на ответный матч с «Манчестер Сити»
«Каким бы ни был исход, мы всегда играем на победу». Эсгаю — об ответной игре с «Манчестер Сити»
Лаллана: «Неважно, что беспроигрышная домашняя серия «Ливерпуля» прервалась»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти уверен в «Реале» перед ответным матчем с «ПСЖ»

Лига чемпионов, 1/8 финала: «Реал» примет «ПСЖ», «Манчестер Сити» — «Спортинг»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости