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Почеттино доволен, как «ПСЖ» сыграл с «Манчестер Сити»

04:47

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после победы над «Манчестер Сити» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов похвалил свою команду.

«Команда сыграла хорошо. Мы пережили ряд непростых моментов и должны были защищаться близ своих ворот, поскольку «Сити» был тоже очень хорош. Но и мы показывали яркий футбол, атаковали, когда это было необходимо.

Команды строятся со временем, шаг за шагом. Такие матчи в этом помогают. Мои игроки провели блестящий поединок, и стоит их с этим поздравить", — цитирует пресс-служба УЕФА Почеттино.

ПСЖ — Манчестер Сити

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032720--paris-vs-man-city/

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Евгений Козинов все материалы автора

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