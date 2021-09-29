Почеттино доволен, как «ПСЖ» сыграл с «Манчестер Сити»
04:47
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после победы над «Манчестер Сити» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов похвалил свою команду.
«Команда сыграла хорошо. Мы пережили ряд непростых моментов и должны были защищаться близ своих ворот, поскольку «Сити» был тоже очень хорош. Но и мы показывали яркий футбол, атаковали, когда это было необходимо.
Команды строятся со временем, шаг за шагом. Такие матчи в этом помогают. Мои игроки провели блестящий поединок, и стоит их с этим поздравить", — цитирует пресс-служба УЕФА Почеттино.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032720--paris-vs-man-city/
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