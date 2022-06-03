Колосков считает, что Франция не умет организовывать футбольные соревнования на высоком уровне

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на извинения УЕФА за качество организации финала Лиги чемпионов в Париже.

«Им поручили организацию второпях, а Санкт-Петербург готовился к финалу два с лишним года. За полгода трудно организовать такого рода мероприятие. Но надо отдать должное, что у них не только безобразная организация финала, но и чемпионата Франции. Буквально через неделю та же самая картина: несколько сотен болельщиков вышли на поле. Это свидетельствует о глобальном неумении организовывать соревнования такого рода», — сказал Колосков «СЭ».

Финал Лиги чемпионов проходил на стадионе «Стад де Франс» после того, как игру перенесли из Санкт-Петербурга. Встреча должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но из-за столкновений фанатов английского клуба с полицией была отложена на 36 минут.

30 мая УЕФА объявил о проведении независимого расследования произошедшего вокруг финала Лиги чемпионов.