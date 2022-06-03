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Сегодня, 21:43

Колосков считает, что Франция не умет организовывать футбольные соревнования на высоком уровне

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на извинения УЕФА за качество организации финала Лиги чемпионов в Париже.

«Им поручили организацию второпях, а Санкт-Петербург готовился к финалу два с лишним года. За полгода трудно организовать такого рода мероприятие. Но надо отдать должное, что у них не только безобразная организация финала, но и чемпионата Франции. Буквально через неделю та же самая картина: несколько сотен болельщиков вышли на поле. Это свидетельствует о глобальном неумении организовывать соревнования такого рода», — сказал Колосков «СЭ».

Финал Лиги чемпионов проходил на стадионе «Стад де Франс» после того, как игру перенесли из Санкт-Петербурга. Встреча должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но из-за столкновений фанатов английского клуба с полицией была отложена на 36 минут.

30 мая УЕФА объявил о проведении независимого расследования произошедшего вокруг финала Лиги чемпионов.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 0
Нидерланды 0
1-й тайм

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Лига чемпионов УЕФА
РФС
Вячеслав Колосков
1
0
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