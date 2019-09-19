Победная раздевалка «Локо» в Леверкузене. Фото

«Локомотив» обыграл «Байер» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:1). Голами отметились Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов. Пресс-служба красно-зеленых опубликовала в Twitter фотографию из раздевалки команды.

«Навалим лайков этим парням от души! Они лидируют в группе D», — говорится в сообщении.

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