Победная раздевалка «Локо» в Леверкузене. Фото
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«Локомотив» обыграл «Байер» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:1). Голами отметились Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов. Пресс-служба красно-зеленых опубликовала в Twitter фотографию из раздевалки команды.
«Навалим лайков этим парням от души! Они лидируют в группе D», — говорится в сообщении.
Навалим лайков этим парням от души! Они лидируют в группе D #ЛигаЧемпионов #СамыйЛучшийКоллектив #БайерЛоко #B04FCLM pic.twitter.com/eVJn4o5CzN— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 18, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур
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