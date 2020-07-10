В штаб квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Пока определены не все участники даннгой сталии ЛЧ. В нескольких парах 1/8 финала еще предстоит провести ответные матчи.

1/4 финала

Четвертьфинал 1: «Реал» / «Манчестер Сити» — «Ювентус» / «Лион»

Четвертьфинал 2: «Лейпциг» — «Атлетико»

Четвертьфинал 3: «Наполи» / «Барселона» — «Челси» / «Бавария»

Четвертьфинал 4: «Аталанта» — «ПСЖ»

Напомним, что четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в августе в формате турнира по принципу плей-офф, который примет Лиссабон. Во всех раундах плей-офф команды играют по одному матчу.

Четвертьфиналы будут сыграны в Лиссабоне в промежуток с 12 по 15 августа.