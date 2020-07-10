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Победитель пары «Реал» — «Манчестер Сити» сыграет с победителем пары «Ювентус — «Лион» в 1/4 финала Лиги чемпионов

10 июля 2020, 13:27
Кубок Лиги чемпионов. Фото Reuters
Кубок Лиги чемпионов. Фото Reuters
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В штаб квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Пока определены не все участники даннгой сталии ЛЧ. В нескольких парах 1/8 финала еще предстоит провести ответные матчи.

1/4 финала

Четвертьфинал 1: «Реал» / «Манчестер Сити» — «Ювентус» / «Лион»

Четвертьфинал 2: «Лейпциг» — «Атлетико»

Четвертьфинал 3: «Наполи» / «Барселона» — «Челси» / «Бавария»

Четвертьфинал 4: «Аталанта» — «ПСЖ»

Напомним, что четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в августе в формате турнира по принципу плей-офф, который примет Лиссабон. Во всех раундах плей-офф команды играют по одному матчу.

Четвертьфиналы будут сыграны в Лиссабоне в промежуток с 12 по 15 августа.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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