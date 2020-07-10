Победитель пары «Реал» — «Манчестер Сити» сыграет с победителем пары «Ювентус — «Лион» в 1/4 финала Лиги чемпионов
10 июля 2020, 13:27
В штаб квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.
Пока определены не все участники даннгой сталии ЛЧ. В нескольких парах 1/8 финала еще предстоит провести ответные матчи.
1/4 финала
Четвертьфинал 1: «Реал» / «Манчестер Сити» — «Ювентус» / «Лион»
Четвертьфинал 2: «Лейпциг» — «Атлетико»
Четвертьфинал 3: «Наполи» / «Барселона» — «Челси» / «Бавария»
Четвертьфинал 4: «Аталанта» — «ПСЖ»
Напомним, что четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в августе в формате турнира по принципу плей-офф, который примет Лиссабон. Во всех раундах плей-офф команды играют по одному матчу.
Четвертьфиналы будут сыграны в Лиссабоне в промежуток с 12 по 15 августа.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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