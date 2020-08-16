«Победить «Лион» не каждому дано». «Зенит» — о проходе «Лиона» в полуфинал Лиги чемпионов
10:27
Пресс-служба «Зенита» на англоязычной версии в Twitter отреагировала на победу «Лиона» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (3:1).
«Победить «Лион» дано не каждому», — написано в Twitter «Зенита».
Сине-бело-голубые дважды встречались с французской командой в групповом турнире ЛЧ. В гостях питерцы уступили «Лиону» со счетом 1:2, а дома выиграли у соперника (2:0).
Beating Lyon in the #UCL aint for everybody ? #MCIOL https://t.co/0j9gFz6hFv— FC Zenit in English? (@fczenit_en) August 15, 2020
В матче полуфинала финала ЛЧ «Лион» встретится с «Баварией». Матч пройдет 19 августа, начало — в 22.00 мск.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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