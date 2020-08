Пресс-служба «Зенита» на англоязычной версии в Twitter отреагировала на победу «Лиона» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (3:1).

«Победить «Лион» дано не каждому», — написано в Twitter «Зенита».

Сине-бело-голубые дважды встречались с французской командой в групповом турнире ЛЧ. В гостях питерцы уступили «Лиону» со счетом 1:2, а дома выиграли у соперника (2:0).

Beating Lyon in the #UCL aint for everybody ? #MCIOL https://t.co/0j9gFz6hFv