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«Победить «Лион» не каждому дано». «Зенит» — о проходе «Лиона» в полуфинал Лиги чемпионов

10:27
Джейсон Денайер и Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» Джейсон Денайер и Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Джейсон Денайер и Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Пресс-служба «Зенита» на англоязычной версии в Twitter отреагировала на победу «Лиона» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (3:1).

«Победить «Лион» дано не каждому», — написано в Twitter «Зенита».

Сине-бело-голубые дважды встречались с французской командой в групповом турнире ЛЧ. В гостях питерцы уступили «Лиону» со счетом 1:2, а дома выиграли у соперника (2:0).

В матче полуфинала финала ЛЧ «Лион» встретится с «Баварией». Матч пройдет 19 августа, начало — в 22.00 мск.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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