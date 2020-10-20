«Победа в 2019 году уже история». Сульшер готовится к матчу с «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер перед матчем Лиги чемпионов против «ПСЖ» вспомнил об игре против парижан год назад. В марте 2019 года «МЮ» переиграл «ПСЖ» в плей-офф.

— Разумеется, победа над «ПСЖ» в 2019 году уже история, — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера. — Это в прошлом. Тот матч не имеет ничего общего с этой игрой. У нас другая команда, у них другая команда, и это другая стадия турнира.