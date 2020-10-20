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«Победа в 2019 году уже история». Сульшер готовится к матчу с «ПСЖ»

02:37

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер перед матчем Лиги чемпионов против «ПСЖ» вспомнил об игре против парижан год назад. В марте 2019 года «МЮ» переиграл «ПСЖ» в плей-офф.

— Разумеется, победа над «ПСЖ» в 2019 году уже история, — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера. — Это в прошлом. Тот матч не имеет ничего общего с этой игрой. У нас другая команда, у них другая команда, и это другая стадия турнира.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029389--paris-vs-man-united/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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