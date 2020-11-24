Победа над «Ренном» выведет «Краснодар» в Лигу Европы

«Краснодар» уступил на своем поле «Севилье» (1:2) и лишился шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Тем не менее, «быки» могут гарантировать себе попадание в весеннюю стадию Лиги Европы уже 2 декабря, если обыграют дома «Ренн». Победа французов оставит команду Мурада Мусаева без еврокубковой весны, а ничья отложит решение вопроса до последнего тура. Если после ничьей «Краснодар» и «Ренн» покажут одинаковые результаты в заключительных встречах, то на первый план выйдет счет второй очной встречи:

— при 0:0 дальше продут «быки» (один гостевой гол против нуля);

— при 1:1 придется считать общую разность голов. Пока она лучше у французов «-5» против «-6»;

— при 2:2, 3:3 и так далее преимущество по гостевым голам будет уже у «Ренна».

Группа Е

«Краснодар» — «Севилья» — 1:2 (Вандерсон Масиэл, 56 — Ракитич, 4. Мунир Эль-Хаддади, 90+5).

«Ренн» — «Челси» — 1:2 (Гирасси, 85 — Хадсон-Одои, 22. Жиру, 90+1).

8 декабря. «Челси» — «Краснодар», «Ренн» — «Севилья»

2 декабря. «Краснодар» — «Ренн», «Севилья» — «Челси».