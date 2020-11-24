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Победа над «Ренном» выведет «Краснодар» в Лигу Европы

23:05
Даниил Уткин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниил Уткин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Краснодар» уступил на своем поле «Севилье» (1:2) и лишился шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Тем не менее, «быки» могут гарантировать себе попадание в весеннюю стадию Лиги Европы уже 2 декабря, если обыграют дома «Ренн». Победа французов оставит команду Мурада Мусаева без еврокубковой весны, а ничья отложит решение вопроса до последнего тура. Если после ничьей «Краснодар» и «Ренн» покажут одинаковые результаты в заключительных встречах, то на первый план выйдет счет второй очной встречи:

— при 0:0 дальше продут «быки» (один гостевой гол против нуля);

— при 1:1 придется считать общую разность голов. Пока она лучше у французов «-5» против «-6»;

— при 2:2, 3:3 и так далее преимущество по гостевым голам будет уже у «Ренна».

Группа Е

«Краснодар» — «Севилья» — 1:2 (Вандерсон Масиэл, 56 — Ракитич, 4. Мунир Эль-Хаддади, 90+5).

«Ренн» — «Челси» — 1:2 (Гирасси, 85 — Хадсон-Одои, 22. Жиру, 90+1).

8 декабря. «Челси» — «Краснодар», «Ренн» — «Севилья»

2 декабря. «Краснодар» — «Ренн», «Севилья» — «Челси».

Группа E

И

В

Н

П

М

О

«Челси»

4

3

1

0

9-1

10

«Севилья»

4

3

1

0

6-3

10

«Краснодар»

4

0

1

3

4-10

1

«Ренн»

4

0

1

3

2-7

1
Краснодар — Севилья

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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