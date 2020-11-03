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«По-другому и не должно было быть». Мостовой назвал качества, которые помогли «Локо» в матче с «Атлетико»

3 ноября 2020, 23:57
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Экс-футболист «Спартака», «Бенфики», «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» ничью «Локомотива» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

— Я до матча говорил, что «Локомотив», скорее всего, покажет такую же игру, как против «Баварии», и при удачном стечении обстоятельств он может не проиграть этому «Атлетико». В принципе, так и произошло, — сказал Мостовой «СЭ». — Игроки «Локомотива» с первых минут вышли заряженные на борьбу, на каждый игровой момент, на все. Ясно, что «Атлетико» владел инициативой, переиграл по статистике, превзошел по моментам. Можно сказать, что «Локомотиву» где-то и повезло, когда соперник во втором тайме не забил. Другое дело, что москвичи представили им свои качества: работоспособность, боевитость, самоотверженность. Так и выстояли, отстояли ничью, думаю, по-другому там и не должно было быть. Все команды в Европе находятся в тяжелом графике. Наш чемпионат, конечно, уступает испанскому, но много интересного происходит, например, поражение «Локомотива» от «Сочи». Все испытывают трудности, сейчас основная задача — восстановиться, а там как получится.

По поводу выхода в евровесну, могу сказать, что впереди много матчей, но хорошо, что не проиграли, потому что дальше все может быть. Шансы уменьшаются, когда проигрываешь. Отобрали очки у одного из претендентов. (Анастасия Пастернак)

Локомотив — Атлетико

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