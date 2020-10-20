Бывший защитник сборной Бельгии и «Зенита» Николас Ломбертс в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча питерцев против «Брюгге» в Лиге чемпионов.

— Это, безусловно, одна из главных игр, —заявил «СЭ» Ломбертс. — От нее будет зависеть настрой на остальные игры группового этапа. «Зениту» нужно побеждать, чтобы иметь хороший настрой на следующие игры. У питерцев хорошие шансы выиграть дома, это их сильная сторона, к тому же у «Брюгге» проблемы с коронавирусом. Они потеряли, как минимум, двух важных игроков. У них остается небольшой выбор центральных защитников. Не будет хватать и одного из лучших голкиперов чемпионата Бельгии — Симона Миньоле.

Плотный график? Много матчей — это непросто. Но я всегда любил, когда игры были по два раза в неделю, потому что тренировок было меньше. Матчи всегда интереснее, чем тренировки. Не думаю, что сейчас это будет проблемой, а вот в ноябре или декабре, когда накопится усталость и появятся травмы, будет непросто. Но у «Зенита» достаточно многочисленный и квалифицированный состав. Например, в одной игре может сыграть Дзюба, а на другую выйдет Азмун. У них есть возможность ротации в менее напряженных матчах. Возможно, увидим много новых игроков, кому дадут шанс проявить себя в Лиге чемпионов или другом турнире. Безусловно, от напряженного графика устаешь, но для топ-команды, как «Зенит», это не должно стать проблемой. (Севастиан Терлецкий)