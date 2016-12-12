15:23 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Плей-офф Лиги чемпионов начнут "ПСЖ" и "Барселона": расписание матчей

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Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Откроют эту стадию 14 февраля пары "Бенфика" - "Боруссия" и "ПСЖ" - "Барселона". На следующий день сыграют "Реал" - "Наполи" и "Бавария" - "Арсенал".

21 февраля встретятся "Манчестер Сити" - "Монако" и "Байер" - "Атлетико", 22 февраля - пары "Порту" - "Ювентус" и "Севилья" - "Лестер". Ответные поединки состоятся 7,8, 14 и 15 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первые матчи

14 февраля

"Бенфика" (Португалия) - "Боруссия" Д (Германия)

"ПСЖ" (Франция) - "Барселона" (Испания)

15 февраля

"Реал" (Испания) - "Наполи" (Италия) 

"Бавария" (Германия) - "Арсенал" (Англия)

21 февраля

"Манчестер Сити" (Англия) - "Монако" (Франция)

"Байер" (Германия) - "Атлетико" (Испания)

22 февраля 

"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)

"Севилья" (Испания) - "Лестер" (Англия)

Ответные матчи

7 марта

"Наполи" (Италия) - "Реал" (Испания)

"Арсенал" (Англия) - "Бавария" (Германия) 

8 марта

"Боруссия" Д (Германия) - "Бенфика" (Португалия)

"Барселона" (Испания) - "ПСЖ" (Франция) 

14 марта

"Ювентус" (Италия) - "Порту" (Португалия)

"Лестер" (Англия) - "Севилья" (Испания)

15 марта

"Монако" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Атлетико" (Испания) - "Байер" (Германия)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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