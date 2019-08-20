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«Планируем привезти не только магнитик». «Краснодар» — о предстоящем матче с «Олимпиакосом»

13:32
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«Краснодар» отправился в Грецию на первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом», делясь по ходу cоответствующими фотографиями в Instagram.

-Вылетаем в Грецию. Планируем привезти не только магнитик, — подписал клуб одну из фотографий.

Матч состоится 21 августа в 22.00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа.

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