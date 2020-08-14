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«План «Атлетико» на игру не воплотился в жизнь». Сауль — о поражении «Лейпцигу»

02:04
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Полузащитник «Атлетико» Сауль подвел итоги четвертьфинала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:2).

— Мы знали, чего ожидать, но наш план на игру не воплотился в жизнь, — приводит слова Сауля официальный сайт УЕФА. — Они были лучше во многих отношениях: заставляли нас сомневаться в себе при розыгрыше мяча от своих ворот, заставляли отступать, когда мы владели мячом.

Нужно поздравить соперников с тем, как они сыграли, но мы тоже виноваты. Игроки вроде меня должны знать, как быстрее читать игру и помогать команде, но этого не было.

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