Полузащитник «Атлетико» Сауль подвел итоги четвертьфинала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:2).

— Мы знали, чего ожидать, но наш план на игру не воплотился в жизнь, — приводит слова Сауля официальный сайт УЕФА. — Они были лучше во многих отношениях: заставляли нас сомневаться в себе при розыгрыше мяча от своих ворот, заставляли отступать, когда мы владели мячом.

Нужно поздравить соперников с тем, как они сыграли, но мы тоже виноваты. Игроки вроде меня должны знать, как быстрее читать игру и помогать команде, но этого не было.