Письмо Лаврова: перфоманс фанатов «Локомотива» на матче с «Атлетико»
«Локомотив» дома принимает «Атлетико» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Болельщики железнодорожников подготовили красочный перфоманс к началу игры. Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».
На фанатских секторах растянули баннер в виде письма для нынешних игроков «Локомотива» от бывшего форварда красно-зеленых Виктора Лаврова, который является автором первого гола чемпионатов СССР и одного из мячей в финале первого Кубка Советского Союза, который выиграли москвичи.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Атлетико».
Поддержим «Локо» от всего сердца! #ЛигаЧемпионов #ЛокоАтлетико ?? pic.twitter.com/BEukSRYxMJ— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 1, 2019
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