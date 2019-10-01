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Письмо Лаврова: перфоманс фанатов «Локомотива» на матче с «Атлетико»

21:58
1 октября. Москва. «Локомотив» — «Атлетико». Перфоманс фанатов москвичей. Фото Александр Рогулев., "СЭ" Баннер фанатов «Локомотива». Фото Юлия Яковлева., "СЭ"
1 октября. Москва. «Локомотив» — «Атлетико». Перфоманс фанатов москвичей. Фото Александр Рогулев., "СЭ"
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«Локомотив» дома принимает «Атлетико» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Болельщики железнодорожников подготовили красочный перфоманс к началу игры. Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».

На фанатских секторах растянули баннер в виде письма для нынешних игроков «Локомотива» от бывшего форварда красно-зеленых Виктора Лаврова, который является автором первого гола чемпионатов СССР и одного из мячей в финале первого Кубка Советского Союза, который выиграли москвичи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Атлетико».

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Локомотив — Атлетико

Результаты опроса

проголосовало: 4700
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Как завершится матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико»?
Победой «Локо» с разностью в один-два мяча
20.0%
Крупной победой «Локо»
3.1%
Нулевой ничьей
6.1%
Результативной ничьей
17.3%
Победой «Атлетико» с разностью в один-два мяча
35.8%
Крупной победой «Атлетико»
17.7%
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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