Пирс Морган: «Артета должен перестать притворяться, что «Арсенал» лучшая команда в Европе. Мы даже не лучшие в Англии»

Журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган выступил с критикой в адрес главного тренера лондонцев Микеля Артеты после вылета команды из Лиги чемпионов.

7 мая «Арсенал» уступил «ПСЖ» (1:2) в ответном матче полуфинала турнира. «Канониры» проиграли по сумме двух встреч (первая игра — 0:1).

После матча Артета назвал незаслуженным выход парижан в финал турнира.

«Бредовая болтовня. Лучшая команда победила. Конец. Артета должен перестать притворяться, что «Арсенал» лучшая команда в Европе, когда мы даже не лучшие в Англии. Мы никогда не выиграем крупные трофеи, пока не подпишем настоящего нападающего. Все это знают», — написал Морган в соцсетях.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Интером». Решающий матч состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.