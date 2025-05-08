Футбол
8 мая, 12:15

Пирс Морган: «Артета должен перестать притворяться, что «Арсенал» лучшая команда в Европе. Мы даже не лучшие в Англии»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган выступил с критикой в адрес главного тренера лондонцев Микеля Артеты после вылета команды из Лиги чемпионов.

7 мая «Арсенал» уступил «ПСЖ» (1:2) в ответном матче полуфинала турнира. «Канониры» проиграли по сумме двух встреч (первая игра — 0:1).

После матча Артета назвал незаслуженным выход парижан в финал турнира.

«Бредовая болтовня. Лучшая команда победила. Конец. Артета должен перестать притворяться, что «Арсенал» лучшая команда в Европе, когда мы даже не лучшие в Англии. Мы никогда не выиграем крупные трофеи, пока не подпишем настоящего нападающего. Все это знают», — написал Морган в соцсетях.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Интером». Решающий матч состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.

  • zg

    Боюсь,там не в напе дело,а в тренере...

    08.05.2025

  • Саша

    Микель Артета ничего, кроме Кубка и Суперкубка Англии с Арсеналом за 6 лет не выигрывал. Полный провал в еврокубках. Ему надо говорить о недостойной финала игре Арсенала. Победа, над неудачно играющим в этом сезоне Реалом Мадрид, не должна никого вводить в заблуждение о силе и мощи атакующего потенциала Арсенала.

    08.05.2025

  • rashton22

    Это проблема Арсенала и жаль, что тренеры и руководство её не решили. И - характера не хватает уже давно.

    08.05.2025

  • Бергкамп 10

    дьекереша подпишут

    08.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Так уж и быть, могу я пару сезонов попылить в Арсенале. Хоть не люблю я его, этот Арсенал.

    08.05.2025

  • xfox

    Соболева подпишите!

    08.05.2025

