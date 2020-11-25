Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Пирло: «Ювентус» хотел играть злее и напористее с «Ференцварошем»

04:21
Теги:

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после победы над «Ференцварошем» в Лиге чемпионов (2:1) отметил, что сейчас у команды очень плотный график.

— Мы хотели играть злее и напористее, но это не всегда просто в подобных матчах, — цитирует пресс-служба УЕФА Пирло. — Мы прессинговали недостаточно активно, хотя готовились не к такому. Не так просто поддерживать высокий темп игры, когда матчи проходят так часто.

Ювентус — Ференцварош

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029434--juventus-vs-ferencvaros/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир