Пирло: «Ювентус» хотел играть злее и напористее с «Ференцварошем»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после победы над «Ференцварошем» в Лиге чемпионов (2:1) отметил, что сейчас у команды очень плотный график.

— Мы хотели играть злее и напористее, но это не всегда просто в подобных матчах, — цитирует пресс-служба УЕФА Пирло. — Мы прессинговали недостаточно активно, хотя готовились не к такому. Не так просто поддерживать высокий темп игры, когда матчи проходят так часто.