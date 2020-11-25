Пирло: «Ювентус» хотел играть злее и напористее с «Ференцварошем»
04:21
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после победы над «Ференцварошем» в Лиге чемпионов (2:1) отметил, что сейчас у команды очень плотный график.
— Мы хотели играть злее и напористее, но это не всегда просто в подобных матчах, — цитирует пресс-служба УЕФА Пирло. — Мы прессинговали недостаточно активно, хотя готовились не к такому. Не так просто поддерживать высокий темп игры, когда матчи проходят так часто.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029434--juventus-vs-ferencvaros/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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