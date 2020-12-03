Пирло: «В Лиге чемпионов невозможно доминировать все 90 минут»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после победы над киевским «Динамо» в матче 5-го тура Лиги чемпионов (3:0) отметил, что доволен подходом игроков. Также он похвалил нападающего Альваро Морату, который забил один из голов.

— Мы рисковали в конце первого тайма, но это нормально, — цитирует пресс-служба УЕФА Пирло. — В этом турнире невозможно доминировать все 90 минут, играя против хороших команд. Они пытались сравнять счет, и нам пришлось обороняться какое-то время, но в целом я доволен подходом ребят к делу.

Мората прибыл в «Ювентус» очень молодым. Он вернулся гораздо более зрелым игроком и личностью после Мадрида и Лондона. Он счастлив здесь. Он не испытывает давления, и это помогает ему демонстрировать свою лучшую игру. Мы хотели видеть его в «Ювентусе» и рады, что он здесь.