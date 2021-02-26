Пирло: «В Лиге чемпионов мяч летит в два раза быстрее»
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, что думает о Лиге чемпионов.
«В Лиге чемпионов мяч летит в два раза быстрее, чем в чемпионате. Тут необходимо играть совершенно в другой футбол. Мы это знаем.
Когда попадаешь в Лигу чемпионов, нужно сразу адаптироваться. Мы знаем это и работаем над этим аспектом», — цитирует Пирло Football Italia.
«Ювентус» в первом матче 1/8 финала проиграл «Порту» (1:2). Ответная игра состоится 9 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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