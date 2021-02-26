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Пирло: «В Лиге чемпионов мяч летит в два раза быстрее»

22:31
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, что думает о Лиге чемпионов.

«В Лиге чемпионов мяч летит в два раза быстрее, чем в чемпионате. Тут необходимо играть совершенно в другой футбол. Мы это знаем.

Когда попадаешь в Лигу чемпионов, нужно сразу адаптироваться. Мы знаем это и работаем над этим аспектом», — цитирует Пирло Football Italia.

«Ювентус» в первом матче 1/8 финала проиграл «Порту» (1:2). Ответная игра состоится 9 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.

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