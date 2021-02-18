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Пирло считает, что «Ювентус» неправильно настроился на матч с «Порту»

02:15
Андреа Пирло. Фото juvecanal.com.
Андреа Пирло. Фото juvecanal.com.
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал итог матча 1/8 финала лиги чемпионов против «Порту» (1:2).

«Мне кажется, мы хорошо подготовились, но настрой был неправильным, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. —  Когда пропускаешь на первых минутах, становится только сложнее, особенно когда играешь против такой команды, как «Порту», которая обороняется двумя компактными линиями и мало пропускает».

На второй минуте после ошибки Родриго Бентанкура счет открыл Мехди Тареми. Еще один мяч португальский клуб забил в начале второго тайма. Отличился Мусса Марега. У гостей забил Федерико Кьеза. Ответный матч состоится в Италии 9 марта.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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