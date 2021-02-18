Пирло считает, что «Ювентус» неправильно настроился на матч с «Порту»
02:15
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал итог матча 1/8 финала лиги чемпионов против «Порту» (1:2).
«Мне кажется, мы хорошо подготовились, но настрой был неправильным, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Когда пропускаешь на первых минутах, становится только сложнее, особенно когда играешь против такой команды, как «Порту», которая обороняется двумя компактными линиями и мало пропускает».
На второй минуте после ошибки Родриго Бентанкура счет открыл Мехди Тареми. Еще один мяч португальский клуб забил в начале второго тайма. Отличился Мусса Марега. У гостей забил Федерико Кьеза. Ответный матч состоится в Италии 9 марта.
Опрос
проголосовало: 6657Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю