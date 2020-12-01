Пирло рассказал, как «Ювентус» работает над улучшением игры
18:36
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло перед матчем Лиги чемпионов с киевским «Динамо» рассказал о работе над улучшением игры команды.
«Конечно, я бы хотел видеть от команды более стабильную игру, но это нормальная ситуация, для решения такой задачи нужно время, — цитирует Пирло официальный сайт УЕФА.
Тренер заявил, что команда много работает над улучшением игры. По его мнению, когда команда побеждает — все замечательно, а при поражениях появляются проблемы, даже несуществующие.
Матч «Ювентус» — «Динамо» состоится 2 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029443--juventus-vs-dynamo-kyiv/
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