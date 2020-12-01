Пирло рассказал, как «Ювентус» работает над улучшением игры

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло перед матчем Лиги чемпионов с киевским «Динамо» рассказал о работе над улучшением игры команды.

«Конечно, я бы хотел видеть от команды более стабильную игру, но это нормальная ситуация, для решения такой задачи нужно время, — цитирует Пирло официальный сайт УЕФА.

Тренер заявил, что команда много работает над улучшением игры. По его мнению, когда команда побеждает — все замечательно, а при поражениях появляются проблемы, даже несуществующие.

Матч «Ювентус» — «Динамо» состоится 2 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.