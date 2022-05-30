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«Поздравляем, мистер! Легенда». Пирло отреагировал на победу «Реала» в Лиге чемпионов

Андреа Пирло прокомментировал победу «Реала» в Лиге чемпионов
Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Милана» Андреа Пирло поздравил в соцсетях главного тренера «Реала» Карло Анчелотти с победой в финале Лиги чемпионов.

«Поздравляем, мистер! Легенда», — написал Пирло.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 14-й раз. Последний раз мадридцы выигрывали трофей в сезоне-2017/18. Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл Лигу чемпионов четыре раза.

Андреа Пирло
Карло Анчелотти
ФК Реал
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