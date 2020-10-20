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Пирло подтвердил, что Роналду не сыграет с «Динамо»

01:23
Андреа Пирло. Фото Instagram
Андреа Пирло. Фото Instagram
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло уверен, что ему есть, кем заменить нападающего Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Португалец находится на карантине из-за коронавируса.

— Все знают, что Роналду болеет. Это не новость, — цитирует пресс-служба УЕФА Пирло. — Конечно, он не будет играть. Но у нас достаточно игроков, которые могут его заменить. Например, Мората. Но мы еще подумаем об этом. Окончательное решение по составу примем завтра.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029387--dynamo-kyiv-vs-juventus/

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