Пирло не испытывает напряжения перед дебютным матчем в Лиге чемпионов в качестве тренера

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло перед матчем Лиги чемпионов против киевского «Динамо» признался, что испытывает благодарность к тренеру киевлян Мирче Луческу?. Также он отметил, что не испытывает дополнительного волнения.

— Мирча Луческу — мой первый тренер, который привел меня во взрослый футбол в 15-16 лет, — цитирует пресс-служба УЕФА Пирло. — У меня много воспоминаний о нем. Я всегда буду ему благодарен и буду ему говорить об этом. Надеюсь, завтра у нас будет возможность пообщаться.

Я всегда спокоен. Напряжения быть не может — я уже не играю. Пусть это напряжение передается игрокам, которые выходят на поле. Первый матч в Лиге чемпионов — самый важный и самый главный. Поэтому выиграть завтра очень важно. Мы думаем только об этом.