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Пирло: «Морате по силам стать одним из лучших форвардов мира»

09:47
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением об игре нападающего команды, Альваро Мораты.

— Мората — сильный футболист, ему просто нужны последовательность и уверенность, — приводит Goal.com слова Пирло. — Если Альваро находится в хорошем психологическом состоянии, то он может делать все, что угодно. Ему по силам стать одним из лучших нападающих мира. Если он хорошо тренируется и находится в форме, то он играет и забивает, становится ключевым футболистом и в «Ювентусе», и в сборной Испании. Наша задача — предоставить ему лучшие условия, а в том, что нужно делать на поле, он хорош.

Мората принес «Ювентусу» победу над «Ференцварошем» (2:1) в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, забив гол на 90+2-й минуте встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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