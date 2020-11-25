Пирло: «Морате по силам стать одним из лучших форвардов мира»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением об игре нападающего команды, Альваро Мораты.

— Мората — сильный футболист, ему просто нужны последовательность и уверенность, — приводит Goal.com слова Пирло. — Если Альваро находится в хорошем психологическом состоянии, то он может делать все, что угодно. Ему по силам стать одним из лучших нападающих мира. Если он хорошо тренируется и находится в форме, то он играет и забивает, становится ключевым футболистом и в «Ювентусе», и в сборной Испании. Наша задача — предоставить ему лучшие условия, а в том, что нужно делать на поле, он хорош.

Мората принес «Ювентусу» победу над «Ференцварошем» (2:1) в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, забив гол на 90+2-й минуте встречи.