Пирло: «Матч с «Ференцварошем» будет решающим
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подчеркнул важность матча Лиги чемпионов против «Ференцвароша».
«Нужно подойти к этому матчу оптимальным образом, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. -В Лиге чемпионов потеря концентрации стоит очень дорого. Мы хотим как можно быстрее гарантировать себе выход из группы.
В этом смысле завтрашний матч будет решающим. В первом поединке в Венгрии мы выглядели очень прилично, но это не будет играть никакой роли завтра вечером.
Пауло Дибала постепенно набирает форму, но нужно время. Посмотрим, сможет ли он начать завтрашний матч с первых минут. У нас есть потери в оборонительной линии. Играть будут те, кто находится в оптимальном состоянии".
Матч «Ювентус» — «Ференцварош» состоится 24 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029434--juventus-vs-ferencvaros/
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